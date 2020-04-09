Омбудсмен Денисова бьет тревогу из-за содержания украинских заключенных в России в условиях пандемии COVID-19

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отмечает катастрофическое положение, в котором содержатся украинские политические заключенные в российских тюрьмах, учитывая вспышку коронавируса COVID-19. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По убеждению омбудсмена, несколько заключенных находится в серьезной группе риска по заражению, а для остальным приходится буквально выживать и калечить свое здоровье, не получая никакой медицинской помощи.

"Здоровье и психологическое состояние граждан Украины, которых незаконно удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, существенно ухудшилось. Некоторые из них находятся в критическом состоянии", - отмечает Денисова в сообщении.

Также она поименно перечисляет наших заключенных сограждан, которые находятся в критическом состоянии и фактической опасности.

"У Владимира Дудки не проходят высыпания на теле, ведь его не осмотрели медики, не приняты соответствующие анализы и не предоставлено адекватное лечение. Кроме того, он жалуется на повышенное артериальное давление, что может привести к инсульту или гипертоническому кризису. Владимира Якименко с температурой 39 и сухим кашлем вчера поместили в ШИЗО. Рустема Сейтмеметова поместили в камеру, в которой совершенно непригодны условия для пребывания. Гражданину Украины приходится спать без постельного белья металлической кровати. Поэтому у Рустема обострились проблемы с сердцем и дыханием, а также появился невыносимую боль в спине", - обозначила омбудсмен.

Денисова обратилась ко защитникам прав людей в России и международного сообщества вмешаться в вопиющую ситуацию и защитить украинцев в плену.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле, несмотря на губительные обстоятельства в свете пандемии и экономического кризиса, не намерены менять свою позицию в отношении Украины.









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