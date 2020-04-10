Стало известно, как изменились права работников в условиях пандемии

Во время карантина в Украине большинство граждан перешли на дистанционную работу или же получили от работодателей гибкий график. Все это не является поводом сокращать зарплату, отмечает председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщается в Telegram-канале "Слуги народа".

Так, коронавирус внес коррективы в режим работы украинцев, зато парламент – в Трудовой кодекс, чтобы защитить работающих. В частности, если вы работаете дистанционно, то это должно быть указано в вашем трудовом договоре. Такая работа подразумевает оплату труда в полном объеме. К тому же, работая на расстоянии, вы сами распределяете свое время, когда сделать перерыв или обед. А общая продолжительность вашей работы не должна превышать нормативы.

Тогда как переход на гибкий график может приводить к изменению оплаты труда или прав. А если предприятие, на котором вы работаете, простаивает, то работодатель должен вам выплачивать не менее двух третей тарифной ставки оклада. Отмечается, что если вас сокращают, то работодатель должен предупредить вас об этом за 2 месяца. Также он должен предложить вам другую работу и выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Кроме того, в условиях карантина отпуск без сохранения заработной платы возможен исключительно по согласию работника. Вы не должны писать заявление об отпуске под давлением. Добавим, что у вас есть право оформить пособие по безработице и сделать это можно онлайн. В сообщении отмечается, что работодатель должен обеспечивать вас средствами защиты: маски, дезинфекторы. Следует помнить, что в случаях нарушение прав всегда можно обратиться в суд.

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