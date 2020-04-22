"Карантин закончится - шахтеры выйдут на протест", - СМИ

Работники шахт и угледобывающих предприятий Донецкой, Луганской, Львовской, Волынской и Днепропетровской областей готовы к выходу на акции протеста в Киеве, направленные на содействие властей на кризисную ситуацию в отрасли и погашение задолженностей по зарплатам. Об этом передает издание "Урядовий кур'єр".

Сами горники уверены, что на сегодня правительство не предпринимает никаких мер для решения усугубившегося положения, что только создает эффект "снежного кома".

"Сейчас не работают государственные шахты Донбасса и других регионов, отчего страна теряет 95% угледобычи. При этом долги по зарплате перед горняками Украины на 1 мая 2020 года составят уже почти 2 миллиарда гривен", - заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Также он добавил, что правительство не идет на прямой диалог с работниками отрасли, не ищет никаких путей компромисса. Естественно, это грозит настоящим социальным коллапсом в городах, где угольная промышленность является ключевой для жизнедеятельности всех сфер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце марта государство частично погасило долги по зарплате шахтерам и сотрудникам угледобывающей отрасли.





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