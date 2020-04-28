В России пытали украинского пограничника, "выбивая" стратегическую информацию, - СБУ

В СБУ Украины проверяют информацию о незаконном задержании Россией украинского пограничника, из которого, по мнению наших правоохранителей, “выбивали” признание и информацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации СБУ, российские спецслужбы с помощью пыток пытались “выбить” у украинского пограничника лживое признание в том, что он якобы намеренно пересек границу с оккупированным полуостровом. При этом агенты РФ пытались заставить мужчину сотрудничать с ними: он должен был “сливать” данные об организации боевых дежурств Госпогранслужбы Украины.

Конкретной даты о том, когда задержали украинца, в СБУ пока нет, как и реакции России на незаконный арест нашего пограничника. Украинская сторона проводит расследование и пытается вернуть стража границы домой.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия намерена привезти в Киево-Печерскую лавру, где вспыхнул коронавирус, груз с “гуманитарной помощью”. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

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