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Главная Новости Общество права человека В России пытали украинского пограничника, "выбивая" стратегическую информацию, - СБУ
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В России пытали украинского пограничника, "выбивая" стратегическую информацию, - СБУ

Согласно информации СБУ, российские спецслужбы с помощью пыток пытались “выбить” у украинского пограничника лживое признание

сегодня, 10:10
Автор:

• Елена Волкова

В России пытали украинского пограничника, "выбивая" стратегическую информацию, - СБУ

В СБУ Украины проверяют информацию о незаконном задержании Россией украинского пограничника, из которого, по мнению наших правоохранителей, “выбивали” признание и информацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации СБУ, российские спецслужбы с помощью пыток пытались “выбить” у украинского пограничника лживое признание в том, что он якобы намеренно пересек границу с оккупированным полуостровом. При этом агенты РФ пытались заставить мужчину сотрудничать с ними: он должен был “сливать” данные об организации боевых дежурств Госпогранслужбы Украины. 

Конкретной даты о том, когда задержали украинца, в СБУ пока нет, как и реакции России на незаконный арест нашего пограничника. Украинская сторона проводит расследование и пытается вернуть стража границы домой.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия намерена привезти в Киево-Печерскую лавру, где вспыхнул коронавирус, груз с “гуманитарной помощью”. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.


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Источник: comments.ua
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