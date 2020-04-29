"Заставляли петь часами советские песни, пока напротив продолжали кого-то пытать", - экс-узник Донбасса

Блогер и журналист Станислав Асеев, который провел в плену у боевиков “ДНР” 31 месяц, рассказал о пытках и садистах, которые издеваются над украинцами в оккупированном Донецке. Об этом пишет “Радио Свобода”.

После освобождения 30-летний мужчина поделился условиями пребывания в бывшем донецком арт-центре "Изоляция". Там, по словам Асеева, российские гибридные войска обустроили пыточную.

"Дело здесь не в политике или взглядах: нет ничего политического в том, чтобы поднять несколько камер и заставить их петь часами советские песни, пока напротив продолжают кого-то пытать", - вспоминает украинец, объясняя, что когда они слышали, как заложники начинали петь, понимали, что сейчас будут кого-то пытать…

О садистах, которые работают в подобных пыточных, Асеев говорит так: "Об этом типе людей однажды очень точно высказался один из тех, кто арестовывал меня в Донецке... На мой тогда еще наивный вопрос "Что вы делаете здесь с людьми?" он улыбнулся и сказал: "А ты думаешь, нормальный человек может привязать провод к члену, пытать кого-то четыре часа подряд, а потом вернуться к жене и спокойно поужинать? Я, например, не могу. Поэтому мы держим специальных людей, которые способны на это. Кто-то должен делать и эту работу".

Украинец говорит о том, что среди садистов - те самые люди, которые еще до оккупации Донецка "ходили с нами по одним улицам, стояли в одной очереди за хлебом или, возможно, в транспорте случайно задели плечом".

Напомним, Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти". Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями – памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино".

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