В «ДНР» придумали второе название для Донецка

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Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".
Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями – памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал “указ”, переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет “превращаться” в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из “документа”, под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.
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