Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.04.2020

BTC/USD

7551.04

ETH/USD

188.47

LTC/USD

44.57

НБУ 24.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В «ДНР» придумали второе название для Донецка
НОВОСТИ Все новости

В «ДНР» придумали второе название для Донецка

Власти так называемой «ДНР» решили временно называть Донецк предыдущим названием

сегодня, 12:03 1312
Автор:

• Таисия Ерохина

В «ДНР» придумали второе название для Донецка

Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".

Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями – памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.

picture

Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал “указ”, переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет “превращаться” в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из “документа”, под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...