В «ДНР» придумали второе название для Донецка

Город Донецк, который временно не подконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать на Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти".

Так, такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями – памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверенны, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Напомним, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал “указ”, переименовав город Луганск в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет “превращаться” в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из “документа”, под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, есть ли шансы воплотить в жизнь обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции.

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