Степанов объяснил, чем грозит поспешное снятие карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обозначил, что в случае резкого снятия карантина, украинцы окажется в опасности второй волны пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал в интервью изданию The Reuters.

Степанов отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - объяснил глава МОЗ.

При этом Максим Степанов добавил, что даже после снятия карантина, останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство сообщило о готовности внести существенные послабления в карантин с 11 мая, что не означает его полной отмены.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



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