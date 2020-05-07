Нидерландский университет открыл вакансии только для женщин. Его обвинили в сексизме

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Один из технических университетов Нидерландов из города
Эйндховен обвинили в обратном сексизме — дискриминации мужчин — после публикации
вакансий только для женщин. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Нидерландский институт по правам человека обратился к
руководство университета, чтобы получить объяснение такого необычного решения.
Еще в июле 2019 года руководство университета решило
рассматривать только женские кандидатуры для соблюдения гендерного баланса
среди сотрудников учебного заведения. Против такого решения выступила примерно
треть преподавательского состава.
С того момента на работу приняли 35 женщин, но на
руководство все равно подали анонимную жалобу в Нидерландский институт по
правам человека. Руководство ответило, что требование рассматривать на каждую
вакансию как минимум по одному кандидату мужского и женского пола не помогло
сохранить гендерный баланс среди сотрудников.
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