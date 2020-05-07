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Нидерландский университет открыл вакансии только для женщин. Его обвинили в сексизме

Руководство объяснило такое решение попыткой сохранить гендерный баланс среди сотрудников

сегодня, 22:30
Автор:

• Антон Корнилов

Нидерландский университет открыл вакансии только для женщин. Его обвинили в сексизме

Один из технических университетов Нидерландов из города Эйндховен обвинили в обратном сексизме — дискриминации мужчин — после публикации вакансий только для женщин. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Нидерландский институт по правам человека обратился к руководство университета, чтобы получить объяснение такого необычного решения.

Еще в июле 2019 года руководство университета решило рассматривать только женские кандидатуры для соблюдения гендерного баланса среди сотрудников учебного заведения. Против такого решения выступила примерно треть преподавательского состава.

С того момента на работу приняли 35 женщин, но на руководство все равно подали анонимную жалобу в Нидерландский институт по правам человека. Руководство ответило, что требование рассматривать на каждую вакансию как минимум по одному кандидату мужского и женского пола не помогло сохранить гендерный баланс среди сотрудников.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/netherlands-science-university-accused-of-bias-over-drive-to-hire-female-staff
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