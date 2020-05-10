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Теперь официально: Ляшко рассказал, когда в Украине откроют метро

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что в крупнейших городах Украины метро откроется сразу же после реального спада числа зараженных

сегодня, 20:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

Теперь официально: Ляшко рассказал, когда в Украине откроют метро

Метрополитены украинских городов будут открываться постепенно, как только реальная статистика заражений вирусом COVID-19  по стране стабильно продолжит снижаться. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на главного санитарного врача Виктора Ляшка.

По его словам, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение десяти дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем пять на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Кроме того он отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о пяти не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - заключил санврач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о сроках, когда украинцы смогут выйти из режима ношения защитных масок.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-zarabotaet-metro-minzdrave-ozvuchili-1589123101.html
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