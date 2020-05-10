Виктор Ляшко сообщил, когда в Украине может завершиться масочный режим

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Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета. Правда, возможно это
только при условии, что новых случаев заражения коронавирусом будет становиться
меньше. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный
санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
Виктор Ляшко также отметил, что при условии, что ситуация с заболеванием
коронавирусом в Украине будет улучшаться, то в стране могут открыть детские
сады.
"Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции,
тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска
станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – сказал Ляшко.
Главный санврач сообщил, что правительство планирует пересмотреть карантин
22 мая. В то же время, пока в стране действуют карантинные ограничения, всем
придется ходить в масках, пользоваться антисептиками и придерживаться
безопасной дистанции.
Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач утвердил временные
рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании
услуг в условиях карантина. Рекомендации актуальны для парикмахерских и салонов
красоты, заведений общественного питания, при торговле продовольственными и
непродовольственными товарами, при осуществлении разрешенных видов деятельности,
предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях, при оказании
стоматологической помощи, для учреждений стационарной психиатрической помощи,
медико-социальной и социальной защиты населения
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