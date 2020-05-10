Виктор Ляшко сообщил, когда в Украине может завершиться масочный режим

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета. Правда, возможно это только при условии, что новых случаев заражения коронавирусом будет становиться меньше. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.



Виктор Ляшко также отметил, что при условии, что ситуация с заболеванием коронавирусом в Украине будет улучшаться, то в стране могут открыть детские сады.

"Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – сказал Ляшко.

Главный санврач сообщил, что правительство планирует пересмотреть карантин 22 мая. В то же время, пока в стране действуют карантинные ограничения, всем придется ходить в масках, пользоваться антисептиками и придерживаться безопасной дистанции.

Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Рекомендации актуальны для парикмахерских и салонов красоты, заведений общественного питания, при торговле продовольственными и непродовольственными товарами, при осуществлении разрешенных видов деятельности, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях, при оказании стоматологической помощи, для учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения

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