ООН поддержала жалобу женщины, которую в Италии не приняли в пожарные из-за роста

ООН заявила, что в Италии нарушили права женщины, поскольку не приняли ее работать в постоянную пожарную бригаду. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, итальянка с ростом 161 см с 1999 года начала работать добровольным пожарным в Лацио. В 2007 – подала заявку на постоянную должность в Национальном корпусе пожарных, но ей было отказано. Причина: недостаточный рост, поскольку минимальная норма равна 165 см для обоих полов. Однако женщина попыталась оспорить решение о дисквалификации в суде, утверждая, что требование об одинаковом росте для мужчин и женщин представляет собой косвенную дискриминацию в отношении женщин, поскольку средний рост женщин в Италии составляет 161 см, а мужчин – 175 см. После того, как она проиграла дело на региональном уровне, итальянка обратилась в Государственный совет Италии, но и там ее не поддержали. И когда все жалобы были отклонены, женщина обратилась в Комитет по правам человека ООН в 2016 году. К тому времени она была добровольным пожарным в течение 17 лет.

И наконец ООН встали на сторону защиты итальянки, не получившей работу из-за роста. Требования к высоте дискриминируют женщин-пожарных, считают 18 независимых экспертов из комитете ООН по правам человека. Комитет пришел к выводу, что, хотя закон был составлен с явно нейтральной гендерной точки зрения, введение недифференцированных требований к росту для кандидатов-мужчин и женщин привело к фактической дискриминации в отношении первых.

"Италия должна удостовериться, что любые требования к занятости на государственной службе являются необходимыми и соразмерными, и что те требования, которые кажутся нейтральными, на самом деле не оказывают негативного и непропорционального влияния на практике", - заявили в ООН.

Комитет просит Италию в качестве компенсации зачислить итальянку в ряды постоянных огнеборцев. Отчет об исправлении данной ситуации Италия должна сообщить в течении 180 дней.

Ранее "Комментарии" писали, что колумбиец во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире мужчина.

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