ФОТОФАКТ: колумбиец во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире мужчина

Новым рекордсменом среди самых маленьких в мире мужчин стал Эдвард Ниньо Эрнандес из Колумбии. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Примечательно, что мужчина получил такое звание уже во второй раз. Впервые колумбиец стал рекордсменом в 2010 году, но вскоре его рекорд был побит Хагендрой Тхапой Магаром из Непала, чей рост составлял 67 см. Однако в начале этого года Хагендра умер.

Поэтому Эрнандес снова стал самым маленьким мужчиной мире среди ныне живущих. Его рост составляет 70,21 см. Сообщается, что колумбиец рос, как и большинство детей, имел схожие интересы, развивался, но после 4 лет – размеры перестали меняться. Хотя его родители обратились за медицинской помощью, диагноз тяжелого гипотиреоза подтвердился.

На днях, 10 мая, мужчина отметил 34-летие уже в статусе рекордсмена. Накануне представители Книги Гинесса вручили ему сертификат, подтверждающей рекорд.

В сообщении говорится, что самый маленький человек в мире очень жизнерадостен, несмотря на трудности в его жизни.

"Я использую свою улыбку, чтобы завоевать мир! Я всегда делюсь своей широкой улыбкой со всеми, это мое очарование", -добавил Эдвард. - Я могу достичь всего, чего хочу. Все возможно... Размер и высота не имеют значения! Я хочу, чтобы люди видели меня таким, какой я есть: маленького размера, но с большим сердцем!"



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