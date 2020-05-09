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Главная Новости Мир Европа ФОТОФАКТ: в Австрии спрятали горнолыжный курорт под тканью до лучших времен
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ФОТОФАКТ: в Австрии спрятали горнолыжный курорт под тканью до лучших времен

В Австрии накрыли ледник защитной тканью, чтобы он не таял под солнцем

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

ФОТОФАКТ: в Австрии спрятали горнолыжный курорт под тканью до лучших времен

Поскольку пандемия коронавируса сократила горнолыжный сезон, один из самых популярных курортов Австрии покрыл ледник защитной тканью раньше, чем обычно, сохранив его таким образом до неопределенных сроков открытия. Об этом передает Reuters, публикуя соответствующие фото с территории курорта в провинции Тироль на леднике Штубай.

Как видно на фото, 26 тыс. "квадратов" ледника - это примерно в 4 раза больше игровой площади футбольного поля - "укутали" в полосы белой ткани.

Как пишет издание, обычно австрийские горнолыжные курорты открыты до апреля, и к тому времени большая часть снега тает под весенним солнцем. Сообщается, что температура в восточных Альпах растет даже быстрее, чем в среднем в мире, а ледники уменьшаются. Поэтому на многих курортах принято "прятать под одеяло" часть ледника, которая наиболее интенсивно используется для трасс и подъемов. Это помогает защитить лед от яркого горного солнца.

Добавим, что в Тироле большее, чем в других провинциях, число заболевших коронавирусом. Поскольку многие горнолыжные центры стали причиной вспышек эпидемии.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-austria-environment-glacier/austrian-ski-resort-covers-glacier-after-coronavirus-cuts-season-idUSKBN22K1MR
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