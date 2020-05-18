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"Борщ не очень": министр юстиции Малюська попробовал обед из Лукьяновского СИЗО

Министр считает, что такие внеплановые проверки улучшат питание в СИЗО

сегодня, 21:29
Автор:

• Антон Корнилов

"Борщ не очень": министр юстиции Малюська попробовал обед из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська попробовал еду из Лукьяновского следственного изолятора, которую готовят для заключенных. Об этом и своих впечатлениях Денис Малюська рассказал в публикации на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, он попросил помощников привезти ему для проверки обед, который приготовили заключенным Лукьяновского СИЗО. Денис Малюська утверждает, что сотрудников СИЗО не предупреждали, а его помощники проконтролировали, чтобы обед брали именно из общей посудины.

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"Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть", — написал Денис Малюська.

Также министр юстиции добавил, что планирует периодически повторять такую проверку, и считает, что питание в следственных изоляторах благодаря этому улучшится.

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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1131608003886587&set=pcb.1131608043886583&type=3&theater
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