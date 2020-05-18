"Борщ не очень": министр юстиции Малюська попробовал обед из Лукьяновского СИЗО

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Министр юстиции Украины Денис Малюська попробовал еду из
Лукьяновского следственного изолятора, которую готовят для заключенных. Об этом
и своих впечатлениях Денис Малюська рассказал в публикации на своей официальной
странице в социальной сети Facebook.
По словам министра, он попросил помощников привезти ему для проверки обед, который приготовили заключенным Лукьяновского СИЗО. Денис Малюська утверждает, что сотрудников СИЗО не предупреждали, а его помощники проконтролировали, чтобы обед брали именно из общей посудины.
"Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно
там такое) не очень, долго такой я не буду есть", — написал Денис Малюська.
Также министр юстиции добавил, что планирует периодически
повторять такую проверку, и считает, что питание в следственных изоляторах
благодаря этому улучшится.
Как сообщал портал "Комментарии", Украинцы смогут голосовать по месту фактического проживания и менять участок онлайн. Центральная
избирательная комиссия уже одобрила новые правила, которые вступят в силу с 1
июля 2020 года.
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