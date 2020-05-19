Украина вводит реестр лиц, пострадавших во время военных действий на Донбассе

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9664.09
ETH/USD
212.00
LTC/USD
45.11
USD/UAH
26.67
EUR/UAH
29.16
RUB/UAH
0.36
Прокуратура Луганской области приняла решение о введении реестра пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории региона в процессе противостояния пророссийским террористам. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Это даст возможность гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.
Сообщается, что ведением реестра занимается управления надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.
"Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных. Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или захвачено Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области", - информирует ведомство.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты переименовали государственный праздник.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости