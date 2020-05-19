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Украина вводит реестр лиц, пострадавших во время военных действий на Донбассе

Прокуратура Луганской области будет устанавливать лиц, пострадавших от преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе

сегодня, 22:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Украина вводит реестр лиц, пострадавших во время военных действий на Донбассе

Прокуратура Луганской области приняла решение о введении реестра пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории региона в процессе противостояния пророссийским террористам. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Это даст возможность гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.

Сообщается, что ведением реестра занимается управления надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

"Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных. Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или захвачено Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области", - информирует ведомство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты переименовали государственный праздник.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-poyavilsya-reestr-poterpevshih-prestupleniy-1589910393.html
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