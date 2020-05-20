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В ЦОЗ сообщили, сколько областей Украины готовы к запуску междугороднего транспорта

Специалисты Центра охраны здоровья отмечают, что к встрече второго этапа выхода из карантина подготовлены только в 13-ти регионах

сегодня, 22:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

В ЦОЗ сообщили, сколько областей Украины готовы к запуску междугороднего транспорта

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что не все области Украины отвечают условиям для перехода на второй этап смягчения карантина. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

По словам Кузина, специалисты провели полную проверку соответствия готовности областных администраций к тем критериям, которые установили в правительстве и пришли к довольно неутешительному выводу.

о этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - заключил исполняющий обязанности главы ЦОА.

Игорь Кузин также добавил, что уже в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет вывешена общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, какой регион отвечает требованиям, а какой - нет.

"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое. И Киев под эти параметры тоже пока не попадает", - подчеркнул представитель Центра.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что за первую неделю с возобновления работы ресторанов, непродовольственных магазинов и салонов красоты, в Украине были зафиксированы и запротоколированы тысячи нарушений условий для защиты от новой волны коронавируса COVID-19.





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Источник: https://lb.ua/society/2020/05/20/457989_tsoz_usloviyam_vtorogo_etapa.html
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