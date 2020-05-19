"Не вывезли новые правила": в первую неделю работы сферы услуг зафиксированы тысячи нарушений

За неделю работы сфер по оказанию услуг потребителю, в Украине зафиксировано тысячи нарушений новых правил адаптивного карантина. Об этом сообщается на правительственном портале.

Сообщается, что территориальные органы Госпотребслужбы с 11 по 17 мая проверили почти 10 тысяч объектов и выявили около 1,3 тыс. нарушений санитарных норм и правил. В частности, нарушения нашли в почти 600 продуктовых магазинах и рынках; на 270 объектах торговли непродовольственными товарами; 45 заведениях общественного питания; почти 150 салонах красоты и парикмахерских.

Кроме того, выявлены более 230 нарушений на транспорте, в аптеках и критических объектах. Все нарушители получили предписания согласно административному кодексу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве назвали условия для того, чтобы полностью снять карантин в стране.

"Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 – заболеваемость за 7 дней на 100 тыс. населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина – соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.







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