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"Добро пожаловать в Чечню": трейлер фильма HBO о преследовании ЛГБТ

Премьера фильма запланирована на 30 июня

сегодня, 19:10
Автор:

• Антон Корнилов

"Добро пожаловать в Чечню": трейлер фильма HBO о преследовании ЛГБТ

Онлайн-кинотеатр HBO выпустил трейлер документального фильма под названием Welcome To Chechnya или "Добро пожаловать в Чечню" на русском языке. Фильм расскажет о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в республике Чечня на юго-западе Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра HBO.

Главными героями документального фильма стали активисты, которые работают в Чеченской Республике под прикрытием, чтобы помочь участникам сообщества ЛГБТ покинуть республику и начать новую жизнь. Лица большинства героев скрыты с помощью нейросетей — вместо настоящих лиц используются лица актеров.


Над картиной работал американский режиссер Дэвид Франс. Фильм был представлен публике в феврале 2020 года на фестивале Берлинале, а премьер картины в онлайн-кинотеатре HBO запланирована на 30 июня 2020 года.

Фильм создан для поддержки ЛГБТ-сообщества по всему миру и в первую очередь тех регионов, в которых чаще ущемляют права меньшинств, а также против дискриминации и для пропаганды равенства людей, независимо от их сексуальной ориентации.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple представила аксессуары для своих часов в поддержку ЛГБТ.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_2KMm49B6pE
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