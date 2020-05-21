"Добро пожаловать в Чечню": трейлер фильма HBO о преследовании ЛГБТ

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Онлайн-кинотеатр HBO выпустил трейлер документального
фильма под названием Welcome To Chechnya или "Добро пожаловать в Чечню" на русском языке. Фильм
расскажет о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в республике Чечня на
юго-западе Российской Федерации. Соответствующее видео опубликовано на
официальном YouTube-канале
онлайн-кинотеатра HBO.
Главными героями документального фильма стали активисты, которые работают в Чеченской Республике под прикрытием, чтобы помочь участникам сообщества ЛГБТ покинуть республику и начать новую жизнь. Лица большинства героев скрыты с помощью нейросетей — вместо настоящих лиц используются лица актеров.
Над картиной работал американский режиссер Дэвид Франс.
Фильм был представлен публике в феврале 2020 года на фестивале Берлинале, а
премьер картины в онлайн-кинотеатре HBO запланирована на 30 июня 2020 года.
Фильм создан для поддержки ЛГБТ-сообщества по всему миру и в
первую очередь тех регионов, в которых чаще ущемляют права меньшинств, а также против
дискриминации и для пропаганды равенства людей, независимо от их сексуальной
ориентации.
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