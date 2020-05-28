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Сервис онлайн-кредитов в Кении публично унижает должников

Клиенты сервиса теряют отношения и работу, но проблема за 8 лет не решена

28 мая 2020, 00:04
Автор:

Антон Корнилов

Сервис онлайн-кредитов в Кении публично унижает должников

Сервис онлайн-кредитов OKash, который пользуется популярностью в Нигерии и Кении, публично унижает должников. Для этого коллекторы отправляют всем контактам из телефонной книги клиента соответствующие сообщения, что клиент не выплатил долг вовремя. Об этом сообщили в издании Rest of World.

Сервис OKash был запущен в 2012 году кенийской компанией Opay. Пользователи онлайн-сервиса могут получить быстрый кредит. Для этого нужно лишь установить приложение и ввести данные банковской карты. Специальный алгоритм рассчитывает кредитный рейтинг и определяет размер кредита.

При этом сервис предупреждает в пользовательском соглашении, что клиент дает сервису доступ к телефонной книге контактов. Один из таких клиентов рассказал, что взял небольшой кредит на 15 долларов, чтобы заплатить за жилье. Но суммы кредита постепенно увеличивались, в итоге ему нечем было заплатить. После этого коллекторы начали отправлять сообщения о просрочке родителям, друзьям и коллегам клиента. Отец назвал его позором семьи.

Другие клиенты рассказали изданию, что потеряли работу или даже отношения из-за таких действий со стороны сервиса. Еще в январе издание Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании писало, что сервис перестал добиваться возврата долгов таким способом. Но клиенты продолжают жаловаться.

Как сообщал портал "Комментарии", сбежала с парнем на 20 лет старше: в Иране отец убил 14-летнюю дочь.


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Источник: https://restofworld.org/2020/okash-microlending-public-shaming/
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