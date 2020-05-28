Сервис онлайн-кредитов в Кении публично унижает должников

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9505.98
ETH/USD
222.16
LTC/USD
44.97
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Сервис онлайн-кредитов OKash, который пользуется популярностью в Нигерии и Кении,
публично унижает должников. Для этого коллекторы отправляют всем контактам из
телефонной книги клиента соответствующие сообщения, что клиент не выплатил долг
вовремя. Об этом сообщили в издании Rest of World.
Сервис OKash был запущен в 2012 году кенийской компанией Opay. Пользователи
онлайн-сервиса могут получить быстрый кредит. Для этого нужно лишь установить
приложение и ввести данные банковской карты. Специальный алгоритм рассчитывает
кредитный рейтинг и определяет размер кредита.
При этом сервис предупреждает в пользовательском соглашении,
что клиент дает сервису доступ к телефонной книге контактов. Один из таких
клиентов рассказал, что взял небольшой кредит на 15 долларов, чтобы заплатить
за жилье. Но суммы кредита постепенно увеличивались, в итоге ему нечем было
заплатить. После этого коллекторы начали отправлять сообщения о просрочке
родителям, друзьям и коллегам клиента. Отец назвал его позором семьи.
Другие клиенты рассказали изданию, что потеряли работу или
даже отношения из-за таких действий со стороны сервиса. Еще в январе издание Bloomberg со
ссылкой на заявление представителя компании писало, что сервис перестал
добиваться возврата долгов таким способом. Но клиенты продолжают жаловаться.
Как сообщал портал "Комментарии", сбежала с парнем на 20 лет
старше: в Иране отец убил 14-летнюю дочь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости