Видеофакт: на пресс-конференцию Путина пришла "Снегурочка" в короне

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Вчера в РФ состоялась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, на которую пожаловала... "Снегурочка". Видео с девушкой в голубом платье и короной на голове опубликовали в соцсетях.
Эффектной "внучкой Деда Мороза" на видеокадрах оказалась журналист канала "Медиаметрикс" Наиля Насипулаева, которая занимает должность руководителя спортивного отдела в журнале "Союз национальностей". Девушка в полупрозрачном платье на голубой подкладке, украшенном белым пухом и серебряными нитями, держит в руках табличку со своим именем. В образе "Снегурочки" журналиста явно заметили, а цель ее визита на пресс-конференцию – пригласить Путина, чтобы взять у него интервью.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что во время своей ежегодной пресс-конференции глава РФ назвал украинское Причерноморье "коренной русской территорией, с которой еще предстоит разобраться". Мол, в советское время российские земли были переданы Украине со странной формулировкой - "для повышения процентного соотношения пролетариата". При этом Путин заявил, что наша страна была "сельской", а решение тогдашней власти назвал "странноватым".
Снегурочка пришла на пресс-конференцию Путина, хочет позвать его на интервью pic.twitter.com/UKsWnW9ftg— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 19, 2019
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