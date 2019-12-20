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Видеофакт: на пресс-конференцию Путина пришла "Снегурочка" в короне

"Внучка Деда Мороза" облачилась в полупрозрачное платье с белым пухом и серебряными нитями

сегодня, 10:35
Автор:

• Елена Волкова

Вчера в РФ состоялась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, на которую пожаловала... "Снегурочка". Видео с девушкой в голубом платье и короной на голове опубликовали в соцсетях.

Эффектной "внучкой Деда Мороза" на видеокадрах оказалась журналист канала "Медиаметрикс" Наиля Насипулаева, которая занимает должность руководителя спортивного отдела в журнале "Союз национальностей". Девушка в полупрозрачном платье на голубой подкладке, украшенном белым пухом и серебряными нитями, держит в руках табличку со своим именем. В образе "Снегурочки" журналиста явно заметили, а цель ее визита на пресс-конференцию – пригласить Путина, чтобы взять у него интервью.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что во время своей ежегодной пресс-конференции глава РФ назвал украинское Причерноморье "коренной русской территорией, с которой еще предстоит разобраться". Мол, в советское время российские земли были переданы Украине со странной формулировкой - "для повышения процентного соотношения пролетариата". При этом Путин заявил, что наша страна была "сельской", а решение тогдашней власти назвал "странноватым".

Источник: https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1207575235219902464
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