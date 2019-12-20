Видеофакт: на пресс-конференцию Путина пришла "Снегурочка" в короне

Вчера в РФ состоялась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, на которую пожаловала... "Снегурочка". Видео с девушкой в голубом платье и короной на голове опубликовали в соцсетях.

Эффектной "внучкой Деда Мороза" на видеокадрах оказалась журналист канала "Медиаметрикс" Наиля Насипулаева, которая занимает должность руководителя спортивного отдела в журнале "Союз национальностей". Девушка в полупрозрачном платье на голубой подкладке, украшенном белым пухом и серебряными нитями, держит в руках табличку со своим именем. В образе "Снегурочки" журналиста явно заметили, а цель ее визита на пресс-конференцию – пригласить Путина, чтобы взять у него интервью.

Снегурочка пришла на пресс-конференцию Путина, хочет позвать его на интервью pic.twitter.com/UKsWnW9ftg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 19, 2019