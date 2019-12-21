Мэр Киева зарегистрировался в TikTok: на первое видео отреагировали соцсети

Мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировался в музыкальной социальной сети TikTok. На его появление там уже бурно отреагировали соцсети.

Так, пока что на профиле столичного мэра только одно видео. Там Кличко, вероятно в своем рабочем кабинете, под популярную новогоднюю мелодию Jingle Bells создает "полет" для мягкой игрушки - Санта Клауса, которого мэр садит на коробку с "подарками" под елочкой, разместившейся на столе. Заканчивается ролик тем, что Кличко поправляет макушку елки. Пока что у профиля городского главы Киева 1800 подписчиков. Видео на данный момент посмотрели 92,3 тыс человек, а вот понравилось оно – более 5 тыс пользователей. Правда, возможность комментирования под опубликованным видео Кличко убрал, но ролик уже разлетелся по другим соцсетям.

Так, соцсети отреагировали на появления Кличко в TikTok по-разному. Некоторые откровенно стебутся, а кто-то воспринял видео с юмором и положительно. Комментарии оставляют разные: "Походу мы ошибались… Зеленский не первый комик, который в управу пошел", "А что ему еще делать-то, а?", "Прикольно вышло", "Ору ахахах".





Ранее портал "Комментарии" писал, что соцсети обсуждают видео, на котором "Снегурочка" в короне заявилась на пресс-конференцию Путина.