Мультяшный Кличко в костюме Деда Мороза "одарил" Киев светом и мостом

Мэр Киева решил подарить украинцам новогоднее настроение с помощью короткометражного мультфильма, в котором он сам предстал в образе Деда Мороза. Ролик длиною чуть более минуты градоначальник опубликовал на своей странице в "Фейсбук".

Так, Виталий с седой бородой в костюме главного волшебника Нового года, согласно сюжету, летит по небу на паровозе и "осыпает" Киев презентами. Кличко "сбрасывает" на столицу пешеходные мост, Шулявский путепровод, а также освещение и новострои.

Мэр Киева поблагодарил всех, кто помогал ему в этом году и критиковал его действия. "И верьте: чудеса в своей жизни творим мы сами", - написал на своей странице Кличко, поздравив всех с наступающим.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине словом уходящего года стала "диджитализация". Об этом сообщается на сайте словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово", который традиционно выбирает самые популярные и социально значимые слова года.

Отметим, что украинцам слово "диджитализация" запомнилось после казуса мэра Киева Виталия Кличко в Давосе. Во время Всемирного экономического форума политик никак не мог выговорить английское слово digitalization. Украинская группа "Мозги" на этот случай отреагировала одноименной песней и видеоклипом.