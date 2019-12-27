Кличко что-то знал: названо слово 2019 года в Украине

В Украине словом уходящего года стала "диджитализация". Об этом сообщается на сайте словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово", который традиционно выбирает самые популярные и социально значимые слова года.

Слово-лидер недавно вошло в украинский язык и является транслитерацией с английского языка слова digitalization. Диджитализация - это изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Является синонимом "цифровой трансформации". Количество поисковых запросов "диджитализация" выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что "прорыв" слова связан с глобальными процессами в мире по цифровой революции. А вот лексика на глобальные темы, такие как изменения климата или же гендерная идентичность, в украинской речи пока что не набрала популярности. Кроме того, на популярность слова повлияла направленность украинской политики на цифровизацию: здесь речь идет и о создании Министерства цифровой трансформации, и о внедрении "Государства в смартфоне".

Отметим, что украинцам слово "диджитализация" запомнилось еще и после казуса мэра Киева Виталия Кличко в Давосе: во время Всемирного экономического форума английское слово digitalization никак не мог выговорить украинский политик. Затем украинская группа "Мозги" на этот случай отреагировала одноименной песней и видеоклипом.

Остальные популярные слова в этом году - политическая лексика: "Зе", "монобольшинство", "турборежим", "разведение", "красные линии" и "пленные".

Напомним, что в прошлом году словом года стал "томос", в 2017 – "безвиз", в 2016 – "коррупция", а 2015 и 2014 – "блокада" и "киборги" соответственно. Словом года-2013 был "Евромайдан".

Ранее "Комментарии" писали, что Financial Times назвала слово года.