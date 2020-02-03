“Кота не отдам за коммуналку”: Соцсети продолжают “троллить” Брагара фотожабами

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1 февраля "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". После этого пользователи соцсетей начали создавать забавные коллажи и фотожабы на рекомендацию депутата.
Отметим, что уже третий день продолжается троллинг заявления народного избранника.
Издание “Коментарии”
подготовило свежую подборку фотожаб.
Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальныеуслуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.
Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.
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