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“Кота не отдам за коммуналку”: Соцсети продолжают “троллить” Брагара фотожабами

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Брагара продать собаку и оплатить коммуналку

сегодня, 10:37
Автор:

• Наталья Шевченко

“Кота не отдам за коммуналку”: Соцсети продолжают “троллить” Брагара фотожабами

1 февраля "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". После этого пользователи соцсетей начали создавать забавные коллажи и фотожабы на рекомендацию депутата.

 Отметим, что уже третий день продолжается троллинг заявления народного избранника.

Издание “Коментарии” подготовило свежую подборку фотожаб.

Как сообщало издание "Комментарии", пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальныеуслуги. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.



Вскоре журналисты нашли бабушку, с которой разговаривал Брагар, также удалось снять пса, который живет во дворе у женщины. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Ее пса зовут Шарик, и он явно не элитной породы. Также с бабушкой еще живет кот.


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Источник: https://comments.ua/
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