Фотофакт: мем с Киану Ривзом ошибочно попал в украинский учебник по истории

В учебнике для 10 класса по всемирной истории 2018 года выпуска случайно разместили "фотожабу" с популярным актером Киану Ривзом вместо оригинального снимка 1932 года "Обед на небоскребе". Такой ляп обнаружили пользователи соцсетей.





Так, раздел об изменение статуса США после Первой мировой войны дополнен иллюстрацией – фотографией, сделанной в период между Первой и Второй мировыми войнами, на которой 11 рабочих обедают на балке во время строительства Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Однако вместо нужного изображения украинским школьникам показали "фотожабу" с Киану Ривзом. В сети мем с актером, жующим сендвич, зовут "Грустный Киану" или "Здравствуй, пирожок". А вот задумчивого актера на лавочке запечатлел когда-то фотограф Рон Асадориан, после чего снимок попал на Reddit и разлетелся по сети.





Отметим, что учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины и выпущен за счет госсредств. В начале книг сообщается, что учебник отличается особой системой построения и структурирования учебного материала, а фрагменты исторических документов, иллюстративный материал - направлены на формирование интереса учащихся к истории и повышение эффективности обучения. Авторство книги принадлежит Игорю Щупаку.





Электронную версию учебника можно найти в сети, а увидеть оплошность редакторов - на 58 странице.

Ранее "Комментарии" писали, что соцсети высмеяли коронавирус в фотожабах.

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