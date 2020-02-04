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Автор учебника истории рассказал, зачем использовал мэм с Киану Ривзом

По словам историка, первым мэм заметил старшеклассник в конце 2019 года

сегодня, 19:42
Автор:

• Мария Чиренко

Автор учебника истории рассказал, зачем использовал мэм с Киану Ривзом

Автор учебника "Всемирная история" для 10 класса (2018) Игорь Щупак рассказал, что мэм с канадским актером Киану Ривзом был использован в качестве иллюстрации специально.

"Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей", - заявил Щупак.

Историк отметил, что современные дети мало читают и являются "визуалами". И для того, чтобы заинтересовать их историей, нужно, по мнению автора, использовать современные технологии и тенденции, в частности, мэмы и смайлы. При этом он добавил, что первым мэм  увидел старшеклассник в конце 2019 года. 

"Остается только поблагодарить Киану Ривзу за то, что привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети", - подчеркнул историк.


Как сообщал сайт "Комментарии", ранее стало известно, что известный мэм с актером Киану Ривзом попал в украинские учебники истории. Так, раздел об изменение статуса США после Первой мировой войны дополнен фотографией, сделанной в период между Первой и Второй мировыми войнами, на которой 11 рабочих обедают на балке во время строительства Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. А рядом с ними "сидит" грустный Ривз и ест сендвич. 


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