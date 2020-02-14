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Фото мужчины в платье на страницах Vogue «порвало» соцсети

Премьер Американского театра балета Дэвид Холберг снялся для Vogue в необычных образах, чем вызвал возмущение пользователей интернета

сегодня, 09:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Фото мужчины в платье на страницах Vogue «порвало» соцсети

Снимки премьера московского Большого театра Дэвида Холберга в платье вызвали споры в сети. Эпатажные фото появились на официальной странице российского журнала Vogue в Instagram. Дэвида Холберг, являющийся также премьером Американского театра балета и приглашенным премьером Королевского оперного театра, снялся для глянца в необычных образах.

Больше всего вопросов вызвал снимок, на котором танцор запечатлен в черном полупрозрачном платье в горох. Также мужчина позировал в розовой полосатой рубашке с рукавами-фонариками. Еще на одном фото Холберг запечатлен в бежевых трусах и сером пальто, надетом на голое тело. Мнения пользователей сети по поводу образов танцора разделились.

Одним они выдались красивыми и "домашними". Другие же юзеры отметили, что это - "перебор для издания такого уровня", "пропаганда гомосексуализма чистой воды" и "просто омерзительно".

Как сообщало издание "Комментарии", 25-летняя канадская модель Винни Харлоу продолжает покорять вершины модельной карьеры благодаря своей необычной внешности. В 2018 девушку пригласили в ряды "ангелов" Victoria's Secret, а теперь она стала главной героиней нового выпуска Vogue Greece. Девушка на своей странице в Instagram поделилась фотографиями двух обложек.


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Источник: https://comments.ua/
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