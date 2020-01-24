Обложку греческого Vogue украсила модель с болезнью витилиго

25-летняя канадская модель Винни Харлоу продолжает покорять вершины модельной карьеры благодаря своей необычной внешности. В 2018 девушку пригласили в ряды "ангелов" Victoria's Secret, а теперь она стала главной героиней нового выпуска Vogue Greece. Девушка на своей странице в Instagram поделилась фотографиями двух обложек.

Модель, страдающая болезнью витилиго (нарушение пигментации кожи) призналась, что для нее съемка для модного глянца была, как сон наяву. На первой обложке девушка позирует в бежевом платье и насыщенно-красной накидке, свободно развивающейся на воздухе. А на второй фотографии модель предстала в платье такого же цвета, только с декоративной вышивкой в форме женской репродуктивной системы. Винни демонстрирует легкость и утонченность, а само место фотосессии придает кадрам загадочности и мистики.





Напомним, что популярная модель и дизайнер Виктория Бекхэм недавно украсила обложку польского Vogue.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон стала главной героиней нового выпуска британского Vogue.

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