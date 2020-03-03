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Россиянин не уследил за "рекордным" блином

Попытка россиянина испечь рекордный блин увенчалась провалом.

сегодня, 16:04
Автор:

• Виолетта Комаровская

Россиянин не уследил за "рекордным" блином

Амбициозный российский повар не смог попасть в "Книгу рекордов России" - его "рекордный" блин подгорел. Об этом сообщают российские СМИ. 

У кого-то блин комом, а у карельского повара Антона Калинина блин с огоньком. По случаю Масленицы россиянин из Петрозаводска пожелал попасть на страницы "Книги рекордов". Да, только, немного перестарался. Рекорд не удался, как, в общем, и блин. 

"Рекордный" блин он взялся печь с серьезным рвением: позвал гостей, нанял ассистентов и пригласил журналистов, чтобы они зафиксировали его достижение. Все шло по плану: повара замешали тесто, вылили его на сковородку. Когда же перевернули, всех ожидал сюрприз. То ли повара отвлекали посторонние, то ли мечты о будущем достижении, но, в конечном итоге, мужчина не уследил за блюдом. Более чем двухметровый блин подгорел.  

В итоге, побить рекорд другого россиянина - повара с Московской области - Антону Калинину так и не удалось. В свое время, тот испек блин диаметром 2 метра и 17 миллиметров. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Харькове во время празднования Масленицы загорелась сцена

Фото: Stolicaonego.ru


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Источник: https://www.flashnord.com/news/v-karelii-popytalis-ispech-samyy-bolshoy-blin-no-podgorel-0
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