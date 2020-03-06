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"Политический тяжеловес": в Верховной Раде кресло не выдержало нардепа

Снимок позабавил пользователей "Фейсбука", которые гадают, кого же из депутатов Верховной Рады не выдержало сидение

сегодня, 11:55
Автор:

• Елена Волкова

"Политический тяжеловес": в Верховной Раде кресло не выдержало нардепа

В Сети появилась фотография того, как под кем-то из депутатов в зале Верховной Рады сломалось кресло. Снимок на своей странице в “Фейсбук” опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Известно, что кресло не выдержало кого-то из парламентариев на вчерашней сессии, и его тут же начали ремонтировать технические работники. Фото позабавило пользователей соцсетей, которые гадают, кого же не выдержало сидение, называя этого нардепа “политическим тяжеловесом”.

Как ранее сообщали “Комментарии”, 3 марта народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива пришел на работу в Верховную Раду в приподнятом настроении и вместе со своими помощниками начал дарить букеты тюльпанов всем женщинам, которые встречались ему в кулуарах.


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Источник: https://www.facebook.com/yan.dobronosov
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