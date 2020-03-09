Китайские школьники занизили рейтинг мобильного приложения, чтобы не делать «домашку» на карантине

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На фоне вспышки
китайского коронавируса Covid-19 большинство
провинций Китая перешли на строгий карантин, в результате чего сотрудники
работают удаленно, а школьники получают домашние задания через интернет.
Однако спустя время
китайским школьникам пришла в голову идея искусственно занизить рейтинг
мобильного приложения Ding
Talk, с помощью которого они получают домашние задания.
По их мнению, приложение удалят из магазина App Store
в случае слишком низкого рейтинга.
Об этом сообщает Mashable со ссылкой на отчет
Лондонского журнала о жизни на карантине в Ухане, эпицентре коронавируса.
В качестве протеста
виртуальным урокам школьники стали массово ставить низкие оценки приложению в App Store, в результате чего его рейтинг снизился с 4,9 до
1,4. Создателям приложения даже пришлось просить школьников прекратить их
действия таким же оригинальным способом.
"Мне самому всего пять
лет. Пожалуйста, не убивайте меня", — написали разработчики якобы от имени
самого приложения. Это помогло, но незначительно — рейтинг поднялся с 1,4 до
2,2.
На текущий момент приложение
все еще находится в App Store. Неизвестно, удастся ли школьникам избавиться от
домашних заданий, а создателям сохранить приложение в магазине.
По состоянию на утро 9
марта количество зараженных коронавирусом достигло 110 тысяч человек, из
которых 62 тысячи выздоровели, а 3825 умерли. Больше всего зараженных в Китае
(более 80 тысяч), в Италии (7375), Иране (6566) и Южной Корее (7382).
Как сообщал портал "Комментарии",
на карантинном лайнере Grand
Princess начинают
отпускать пассажиров, среди которых 49 украинцев.
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