Китайские школьники занизили рейтинг мобильного приложения, чтобы не делать «домашку» на карантине

На фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19 большинство провинций Китая перешли на строгий карантин, в результате чего сотрудники работают удаленно, а школьники получают домашние задания через интернет.



Однако спустя время китайским школьникам пришла в голову идея искусственно занизить рейтинг мобильного приложения Ding Talk, с помощью которого они получают домашние задания. По их мнению, приложение удалят из магазина App Store в случае слишком низкого рейтинга. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на отчет Лондонского журнала о жизни на карантине в Ухане, эпицентре коронавируса.

В качестве протеста виртуальным урокам школьники стали массово ставить низкие оценки приложению в App Store, в результате чего его рейтинг снизился с 4,9 до 1,4. Создателям приложения даже пришлось просить школьников прекратить их действия таким же оригинальным способом.

"Мне самому всего пять лет. Пожалуйста, не убивайте меня", — написали разработчики якобы от имени самого приложения. Это помогло, но незначительно — рейтинг поднялся с 1,4 до 2,2.

На текущий момент приложение все еще находится в App Store. Неизвестно, удастся ли школьникам избавиться от домашних заданий, а создателям сохранить приложение в магазине.

По состоянию на утро 9 марта количество зараженных коронавирусом достигло 110 тысяч человек, из которых 62 тысячи выздоровели, а 3825 умерли. Больше всего зараженных в Китае (более 80 тысяч), в Италии (7375), Иране (6566) и Южной Корее (7382).

Как сообщал портал "Комментарии", на карантинном лайнере Grand Princess начинают отпускать пассажиров, среди которых 49 украинцев.

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