На карантинном лайнере Grand Princess начинают отпускать пассажиров, среди которых 49 украинцев

Круизный лайнер Grand Princess находился в изоляции у берегов Калифорнии в США более 3 дней из-за того, что на его борту обнаружили двоих зараженных китайским коронавирусом Covid-19. Но сегодня, 9 марта, пассажиров лайнера начнут отпускать с карантина. Об этом сообщает CBS.



Судно Grand Princess в ходе круиза двигалось из Сан-Франциско на Гавайи. Рейс должен был завершиться в субботу, 5 марта, но прервался на карантин из-за обнаруженного коронавируса у двоих мужчин. Один из них, 71-летний житель Калифорнии, скончался.

Лайнер должен прибыть в порт города Окленд, штат Калифорния, США, уже сегодня, 9 марта. Но власти отмечают, что процесс высадки пассажиров на берег займет не менее 2 дней. Пассажиров планируют проверить на симптомы коронавируса и отправить на карантин. В случае заражения их госпитализируют в местные больницы.

На борту круизного лайнера Grand Princess находятся около 3500 человек, среди которых 49 наших соотечественников. МИД Украины не сообщало, есть ли среди них инфицированные. Всего на текущий момент известно о заражении 2 пассажиров и 19 членов экипажа, которые уже госпитализированы.

Как сообщал портал "Комментарии", Grand Princess изолировали у побережья США.

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