Еще один лайнер на карантине: Grand Princess изолировали у побережья США

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9128.77
ETH/USD
231.83
LTC/USD
62.34
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
У берегов Калифорнии в
США круизный лайнер Grand Princess остался в изоляции на карантине из-за обнаруженного
китайского коронавируса Covid-19 у двоих
бывших пассажиров. Об этом сообщает CNN.
Судно выполняло круиз
из Сан-Франциско на Гавайи и планировало завершить рейс уже в субботу, 7 марта.
На борту Grand Princess с
11 по 21 февраля во время путешествия в Мексику находились двое мужчин, у
которых обнаружили коронавирус.
Один из зараженных,
71-летний житель Калифорнии, умер от коронавируса.
Сейчас на карантине
находятся 62 пассажира, которые путешествовали в Мексику в феврале 2020 года.
Власти США обеспокоены их возможным инфицированием и распространением вируса
среди других пассажиров и членов экипажа.
По состоянию на утро
четверга, 5 марта, коронавирус распространился на 79 стран. Число заболевших
достигло 95 тысяч, от болезни умерли 3284 человека и вылечились 53276 — больше
половины.
Как сообщал портал "Комментарии",
крупнейшая европейская авиакомпания Flybe
объявила о банкротстве на фоне
вспышки коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости