Еще один лайнер на карантине: Grand Princess изолировали у побережья США

У берегов Калифорнии в США круизный лайнер Grand Princess остался в изоляции на карантине из-за обнаруженного китайского коронавируса Covid-19 у двоих бывших пассажиров. Об этом сообщает CNN.



Судно выполняло круиз из Сан-Франциско на Гавайи и планировало завершить рейс уже в субботу, 7 марта. На борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время путешествия в Мексику находились двое мужчин, у которых обнаружили коронавирус.

Один из зараженных, 71-летний житель Калифорнии, умер от коронавируса.

Сейчас на карантине находятся 62 пассажира, которые путешествовали в Мексику в феврале 2020 года. Власти США обеспокоены их возможным инфицированием и распространением вируса среди других пассажиров и членов экипажа.

По состоянию на утро четверга, 5 марта, коронавирус распространился на 79 стран. Число заболевших достигло 95 тысяч, от болезни умерли 3284 человека и вылечились 53276 — больше половины.

Как сообщал портал "Комментарии", крупнейшая европейская авиакомпания Flybe объявила о банкротстве на фоне вспышки коронавируса.

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