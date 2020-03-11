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Подборка фотожаб: соцсети "взорвались" после объявления карантина из-за коронавируса в Украине

В соцсетях новость о введении профилактических мер в Украине из-за коронавируса не осталась без внимания

сегодня, 18:53 612
Автор:

• Таисия Ерохина

Подборка фотожаб: соцсети "взорвались" после объявления карантина из-за коронавируса в Украине

Сегодня украинское правительство ввело ряд ограничительных мер, которые помогут не допустить распространение коронавируса в нашей стране. Новость об этом не смогла оставить украинцев равнодушными и они эмоционально реагировали на карантин и другие противоэпидемиологические мероприятия в соцсетях. "Комментарии" подобрали самые яркие отзывы, мемы и популярные фотожабы, которые сегодня размещали украинцы в социальных сетях.

Напомним, соцсети отреагировали фотожабами на отправку украинцев в Новые санжары.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что пока "китайская" лихоманка распространяется по миру, а в Украине ввели противоэпидемиологические меры, предприимчивые украинцы решили подзаработать на "коронавирусной панике". "Комментарии" изучили самые популярные и необычные объявления на тему коронавируса на онлайн-доске OLX.

Так, к первой категории "коронавирусных" объявлений в сети можно отнести предложения о продаже товаров, так или иначе связанных с коронавирусом (к примеру, "антикоронавирусные" свечи или тематические брелки). Вторую группу составляют объявления, в которых граждане "пиарятся" на коронавирусе, упоминая о нем в описании услуги или товара.


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Источник: comments.ua
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