Нардеп ВРУ посоветовала лекарства от китайской лихорадки: баню, секс и алкоголь

Нардеп от партии “Слуга народа” Лиза Богуцкая дала свой совет тем, кто хочет защититься от коронавируса. Избранница народа считает, что от китайской лихорадки спасут высокие температуры: “алкоголь, баня и секс”. Об этом нардеп написала на своей странице в “Фейсбук”.

“Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс. Три вместе процедуры не рекомендуется, так как можно умереть от сердечной недостаточности”, - пишет политик.



Как ранее сообщали “Комментарии”, В Украине зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает МОЗ. Жертва - женщина, которая проживала в Житомирской области. По информации Минздрава, 71-летнюю женщину вчера забрала скорая: в инфекционке у пациентки взяли анализ крови на COVID-19, который оказался положительным. Сегодня женщина скончалась.





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