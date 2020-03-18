“Это я убила Эрику": во время видеообращения Зеленского произошел конфуз

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Во время трансляции видеообращения президента Владимира Зеленского по телеканалу ICTV произошла техническая накладка. В титрах, которыми сопровождалось выступление гаранта, речь шла не о коронавирусе, а… убийстве некой Эрики!
Так, во время речи Зеленского появляются титры: “Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека”. Естественно, все поняли, что имел место сбой, однако это позабавило интернет-пользователей, которые опубликовали скриншоты с ошибкой.
Как ранее сообщали “Комментарии”, украинский гарант Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам в условиях первого дня общенационального карантина, который объявлен в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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