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Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов (видео)

Американский журналист появился в кадре без штанов во время прямого включение из дома

сегодня, 11:12
Автор:

• Виолетта Комаровская

Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов (видео)

Американский журналист стал звездой интернета после того, как вышел в прямой эфир без штанов. Когда видео пикантного включения разлетелось по сети, корреспондент и сам решил посмеяться над собой на своей странице в Twitter.

Это должно было быть безобидное включение для американского телеканала "ABC". Журналиста попросили рассказать о правилах карантина в Соединенных Штатах и о том, как американцы их придерживаются. Сначала на экране зрители увидели прилично одетого корреспондента: в рубашке и пиджаке. Но уже в самом конце прямого включения камера взяла чуть более общий план и тогда-то секрет журналистского гардероба был раскрыт. Журналист был одет только сверху. А вот снизу показались голые ноги без штанов. 

Позже Уилл Рив, а так зовут прославившегося корреспондента, объяснил - он собирался выйти на утреннюю пробежку, поэтому одел короткие шорты. Он был уверен, что никто не увидит его голые ноги. При этом мужчина пошутил, мол, он делал включение из дома, а вряд ли кто-то носит дома брюки и ботинки. Также своим подписчикам пообещал, карьеру на телевидении не оставит, но теперь всегда будет в первую очередь одевать штаны. 

Следует отметить, что после пикантного казуса, Уилл стал звездой не только в сети. Его уже пригласили на несколько утренних шоу в Америке. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как итальянский священник взорвал соцсети, проведя онлайн-службу с использованием забавных фильтров. 


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Источник: https://twitter.com/ReeveWill
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