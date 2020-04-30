Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов (видео)

Американский журналист стал звездой интернета после того, как вышел в прямой эфир без штанов. Когда видео пикантного включения разлетелось по сети, корреспондент и сам решил посмеяться над собой на своей странице в Twitter.

Это должно было быть безобидное включение для американского телеканала "ABC". Журналиста попросили рассказать о правилах карантина в Соединенных Штатах и о том, как американцы их придерживаются. Сначала на экране зрители увидели прилично одетого корреспондента: в рубашке и пиджаке. Но уже в самом конце прямого включения камера взяла чуть более общий план и тогда-то секрет журналистского гардероба был раскрыт. Журналист был одет только сверху. А вот снизу показались голые ноги без штанов.

Позже Уилл Рив, а так зовут прославившегося корреспондента, объяснил - он собирался выйти на утреннюю пробежку, поэтому одел короткие шорты. Он был уверен, что никто не увидит его голые ноги. При этом мужчина пошутил, мол, он делал включение из дома, а вряд ли кто-то носит дома брюки и ботинки. Также своим подписчикам пообещал, карьеру на телевидении не оставит, но теперь всегда будет в первую очередь одевать штаны.

Следует отметить, что после пикантного казуса, Уилл стал звездой не только в сети. Его уже пригласили на несколько утренних шоу в Америке.

Putting a button on this story. https://t.co/x6G9KVCs9j — Will Reeve (@ReeveWill) April 29, 2020

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