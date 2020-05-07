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570 красных деталей: Heinz представила странный пазл цвета кетчупа

Пользователи соцсетей назвали это "настоящим безумием"

сегодня, 17:21
Автор:

• Антон Корнилов

570 красных деталей: Heinz представила странный пазл цвета кетчупа

Всемирно известная компания-производитель соусов Heinz выпустила необычный пазл из 570 одинаковых деталей цвета кетчупа (красного). В создании очень странной головоломки приняло участие маркетинговое агентство Rethink Canada. Об этом сообщили в издании Adweek.

Компания выпустила в общей сумме 57 упаковок, которые начала раздавать в 17 странах мира. В рекламном ролике сказано, что в компании Heinz "знают, что хорошие вещи требуют времени, а прямо сейчас у всех нас есть немного больше времени, чем обычно".

Комментаторы в социальных сетях уже назвали такое решение "настоящим безумие" и "идеальным решением в условиях карантина". Также некоторые пользователи пообещали собрать пазл за сутки, если компания вышлет головоломку именно им. Некоторые уверены, что смогут справиться и за 10 часов.

Компания Heinz известна соусами в классических стеклянных бутылках, из которых медленно льется кетчуп. Именно так Heinz сама пошутила над своей особенностью.

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Источник: https://www.adweek.com/creativity/heinz-made-a-ketchup-jigsaw-puzzle-and-every-single-piece-looks-the-same/
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