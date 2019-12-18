Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Новый рекорд: девять высших образований получила 25-летняя украинка

Девушка получала дипломы о высшем образовании не только в Украине, но и во Франции

сегодня, 09:07
Автор:

• Таисия Ерохина

Жительница Винницы, 25-летняя Надежда Яворовенко, получила девять дипломов о высшее образовании, что стало рекордом в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

При этом, сообразительная украинка училась не только на Родине. Так, пять из девяти дипломов винничанка получила в Украине: закончила Киевский торгово-экономический университет и Национальную академию внутренних дел Украины. Там она получила образование по менеджменту организаций, менеджменту гостинично-ресторанного дела, праву (диплом бакалавра с отличием и диплом о магистерском уровне, - ред.). Остальные дипломы "привезла" из Франции, а именно, образование получила в университетах Auvergne I, Ecole Universitaire du Management, Université Nice Sophia Antipolis и Institut du Droit de la Paix et du Développement de l'université Nice Sophia Antipolis. В этих вузах винничанка училась по таким специальностям, как менеджмент, управление предприятиями, европейское право и переводчик иностранных языков.

А вот рекорд самой дипломированной украинки официально зарегистрируют уже завтра – сразу после защиты девятой магистерской работы по специальности "Бизнес-администрирование", в Виннице.

RhYhGcYktcmdjqZ6simSpdNDn.jpg

Ранее "Комментарии" рассказывали о рекордах десятилетия - рост и спад населения, количество рабочих мест и другие чрезвычайные события.

Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004665041432
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...