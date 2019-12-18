Новый рекорд: девять высших образований получила 25-летняя украинка

Жительница Винницы, 25-летняя Надежда Яворовенко, получила девять дипломов о высшее образовании, что стало рекордом в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

При этом, сообразительная украинка училась не только на Родине. Так, пять из девяти дипломов винничанка получила в Украине: закончила Киевский торгово-экономический университет и Национальную академию внутренних дел Украины. Там она получила образование по менеджменту организаций, менеджменту гостинично-ресторанного дела, праву (диплом бакалавра с отличием и диплом о магистерском уровне, - ред.). Остальные дипломы "привезла" из Франции, а именно, образование получила в университетах Auvergne I, Ecole Universitaire du Management, Université Nice Sophia Antipolis и Institut du Droit de la Paix et du Développement de l'université Nice Sophia Antipolis. В этих вузах винничанка училась по таким специальностям, как менеджмент, управление предприятиями, европейское право и переводчик иностранных языков.

А вот рекорд самой дипломированной украинки официально зарегистрируют уже завтра – сразу после защиты девятой магистерской работы по специальности "Бизнес-администрирование", в Виннице.





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