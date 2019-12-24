Живой «декор»: в США американцы обнаружили на купленной елке настоящую сову

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Уникальную елку приобрело американское семейство Ньюман на Рождество. Спустя неделю после покупки они обнаружили на дереве... настоящую сову! Об этом сообщает CNN.
Необычный
случай произошел на днях в штате Джорджия. Сову на елке заметила 10-летняя
девочка, которая приняла птицу за странную игрушку и, испугавшись, пожаловалась маме. Родители очень удивились находке и решили поставить новогоднее дерево у окна,
чтобы сова могла сама покинуть их дом ночью. Впрочем, птица улетать не
собиралась и перебралась на самую верхушку елки. Вскоре Ньюманы вызвали
ветеринара, который осмотрел птицу и предположил, что она не ела около недели.