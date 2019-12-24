Живой «декор»: в США американцы обнаружили на купленной елке настоящую сову

Уникальную елку приобрело американское семейство Ньюман на Рождество. Спустя неделю после покупки они обнаружили на дереве... настоящую сову! Об этом сообщает CNN.

Необычный случай произошел на днях в штате Джорджия. Сову на елке заметила 10-летняя девочка, которая приняла птицу за странную игрушку и, испугавшись, пожаловалась маме. Родители очень удивились находке и решили поставить новогоднее дерево у окна, чтобы сова могла сама покинуть их дом ночью. Впрочем, птица улетать не собиралась и перебралась на самую верхушку елки. Вскоре Ньюманы вызвали ветеринара, который осмотрел птицу и предположил, что она не ела около недели.

