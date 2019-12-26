«Худший город в США»: американцы добиваются, чтобы им разрешили играть в снежки

В американском штате Висконсин в городе Уосо действует необычное ограничение: его жителям запрещено играть в снежки. Правило утверждено горсоветом еще 57 лет назад, однако теперь его решили оспорить, сообщает CNN.

Так, американские чиновники еще в средине прошлого века сочли, что игра в снежки весьма травмоопасна, и приравняли ее к бросанию камней. А в местной прессе в связи с таким запретом даже появилась статья, авторы которой прозвали Уосо "худшим городом в США". В результате, чиновники решили пересмотреть норму, и в начале 2020-го на очередном заседании совет должен принять поправку и отменить запрет на снежки.

К слову, в начале декабря в Сети появилось видео, герой которого – глава местной полиции Мэтт Барнс – объясняет все нюансы по запрету. Оказывается, за последние 15 лет за игру в снежки штрафовали всего пару раз, когда люди бросали их в движущиеся авто. Забавно, что на фоне видеообращения Барнса копы играют в снежки.



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