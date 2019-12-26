"Выпить елку": в Нидерландах угощают пивом из новогодних деревьев, выброшенных прошлой зимой

В Амстердаме в местных пивоварнях на рождественские и новогодние праздники начали угощать необычным напитком, похожим на пиво. Основой для нидерландского пива стали выброшенные еще в прошлом году елки, из игл которых и делают алкоголь. Об этом сообщает издание Fortune.

Известно, что сырье для необычного пива начали собирать еще в 2018-м, чтобы в стране было меньше отходов. Оказалось, что их переработка может превратиться в нечто вкусное. Местные компании The Hyatt Regency Amsterdam и Lowlander использовали 600 кг игл, сварив пиво с ароматом хвои, хмеля и цитрусовых. К слову, попробовать такой напиток можно исключительно в Нидерландах, однако не только в этом году, но и в 2020-м, ведь местные предприниматели продолжат "утилизировать" отходы столь необычным образом и в этот раз.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в американском штате Висконсин в городе Уосо действует необычное ограничение: его жителям запрещено играть в снежки. Правило утверждено горсоветом еще 57 лет назад, однако теперь его решили оспорить.

Так, американские чиновники еще в средине прошлого века сочли, что игра в снежки весьма травмоопасна, и приравняли ее к бросанию камней. А в местной прессе в связи с таким запретом даже появилась статья, авторы которой прозвали Уосо "худшим городом в США". В результате, чиновники решили пересмотреть норму, и в начале 2020-го на очередном заседании совет должен принять поправку и отменить запрет на снежки.