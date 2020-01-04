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Украинский турист с помощью дрона совершил «покушение» на известный костел в Кракове

Парень хотел заснять новогоднюю атмосферу с высоты, но потерял контроль над устройством

4 января 2020, 00:00
Автор:

• Елена Волкова

В Польше 2 января задержали украинца, который мог повредить известный исторический храм и достопримечательность Кракова – костел Девы Марии. Об этом информирует rmf24.

Согласно данным правоохранителей, в канун Нового года 24-летний парень решил запечатлеть праздничный Краков с высоты птичьего полета и запустил дрон. По неизвестным причинам украинец потерял контроль над устройством, которое упало на крышу старинного храма. Парень обратился в полицию и вызвал спасателей, которые сняли дрон с крыши костела. И хоть собор, возведенный еще в 14-м веке, не пострадал, местные полицейские решают вопрос: заводить ли дело на нашего туриста по статье об угрозе жизни или здоровью.

Напомним, Федеральное авиационное управление США недавно опубликовало предложенные правила для удаленной идентификации дронов. Как говорится в документе, "следующий захватывающий шаг в интеграции безопасных дронов" направлен на то, чтобы предложить своего рода аналог номерного знака для идентификации примерно 1,5 миллиона дронов, зарегистрированных в настоящее время в государственных органах.

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Источник: https://comments.ua/
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