В США родился щенок желто-зеленого цвета: фото, видео

Щенка необычной расцветки родила собака в семье из Кантона, штат Северная Каролина, США. О чудо-питомце написал WLOS.

Шана Стэйми и ее семья знали, что у их белой немецкой овчарки Цыган скоро появятся щенки. Женщина рассказала, что все шло, как ожидалось, пока не появился четвертый щенок.





"Он был светло-зеленым, с очень резвым характером", - сказала Стэйми. Поэтому семья решила дать имя питомцу Халк. Правда, иногда четвероногого именуют мистером Грин.

Со временем пес пожелтел, но этого его расцветка не стала обычнее. Зато теперь появилась еще одна кличка – Пикачу. "Это невероятная удача, мы так думаем. Он особенный", - сказала Стэйми.





По словам ветеринаров, в утробу мамы-собаки, где находятся эмбрионы, может попасть меконий - самые ранние выделения млекопитающего. Возможно, вещество испачкало младенца, повлияв на окрас при рождении. Хозяйка Халка рассказала, что его родительница не прекращает вылизывать шерсть новорожденного, поэтому скорее всего у щенка в дальнейшем будет белый мех.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в аэропорту Финляндии позаботились о четвероногих друзьях человека и создали для них специальное "тихое место". В туалетах для собак разместили искусственные газоны и пеньки.

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