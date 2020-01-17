Радость для собачников: в аэропорту Финляндии появились туалеты для четвероногих

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В аэропорте Финляндии появились
необычные туалеты: к условным значкам "М" и "Ж" добавилась табличка с фигуркой
человека и собаки. Об этом пишет Kronen Zeitung.
Так, у животных теперь есть тихое место в финском аэропорту: компания Finavia создала две туалетные зоны для четвероногих друзей в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Комнаты оборудованы искусственным газоном и пнями, а еще там есть водяной шланг и контейнеры для утилизации фекалий.
Сообщается, что через аэропорт в Хельсинки ежегодно проходит более 10 тыс собак. А с помощью созданной зоны туалетов хотят
сделать путешествие для питомцев более комфортным. Отмечается, что владельцы
собак неоднократно просили руководство аэропорта улучшить условия
в помещениях для питомцев, поэтому администрация теперь надеется, что собачьи "мамы"
и "папы" будут при перелетах чувствовать себя спокойнее.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что
японцы создали смарт-одежду для собак. В необычном жилете датчики измеряют
сердечный ритм и цветом визуализируют настроение собаки. Идея такого изобретения
пришла к создателю после того, как ему захотелось узнавать о чувствах своей
собаки в тот или иной момент.
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