Японцы создали смарт-одежду для собак: датчики определяют эмоцию и показывают ее цветом

Японская компания Inupathy изобрела необычную одежду для собак, которая отражает настроение питомца с помощью разных цветов. Об этом сообщает Dailymail.

Новинка была представлена на ежегодной выставке электроники CES в Лас-Вегасе. Идея такого изобретения пришла к создателю после того, как ему захотелось узнавать о чувствах своей собаки в тот или иной момент. Так, одежда с помощью специальных датчиков анализирует частоту сердечных сокращений и показывает, в каких чувствах пребывает сейчас ваш любимец. Материалы наряда достаточно чувствительны, чтобы измерять сердечный ритм сквозь густой мех. Светодиодный дисплей отражает разные эмоциональные состояния животного. Синий цвет означает расслабленность, красный – обеспокоенность, белый – удовольствие, а радужный фон – состояние счастья. При этом, устройство можно синхронизировать со смартфоном хозяина.

Когда и за сколько можно будет купить такую "умную" одежду для собак еще неизвестно, но производитель анонсировал старт продаж в нынешнем году.

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