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Японцы создали смарт-одежду для собак: датчики определяют эмоцию и показывают ее цветом

В необычной японской одежде датчики измеряют сердечный ритм и цветом визуализирует настроение собаки

сегодня, 23:15
Автор:

• Таисия Ерохина

Японская компания Inupathy изобрела необычную одежду для собак, которая отражает настроение питомца с помощью разных цветов. Об этом сообщает Dailymail.

Новинка была представлена на ежегодной выставке электроники CES в Лас-Вегасе. Идея такого изобретения пришла к создателю после того, как ему захотелось узнавать о чувствах своей собаки в тот или иной момент. Так, одежда с помощью специальных датчиков анализирует частоту сердечных сокращений и показывает, в каких чувствах пребывает сейчас ваш любимец. Материалы наряда достаточно чувствительны, чтобы измерять сердечный ритм сквозь густой мех. Светодиодный дисплей отражает разные эмоциональные состояния животного. Синий цвет означает расслабленность, красный – обеспокоенность, белый – удовольствие, а радужный фон – состояние счастья. При этом, устройство можно синхронизировать со смартфоном хозяина.

Когда и за сколько можно будет купить такую "умную" одежду для собак еще неизвестно, но производитель анонсировал старт продаж в нынешнем году.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Нефедов рассказал о самых крупных преступлениях на таможне, которые помогли выявить служебные собаки.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7858413/Japanese-startup-shows-vest-dogs-CES-theyre-happy-sad.html
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