Японцы создали смарт-одежду для собак: датчики определяют эмоцию и показывают ее цветом

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Японская компания Inupathy изобрела необычную одежду для собак, которая отражает настроение питомца с помощью разных цветов. Об этом сообщает Dailymail.
Новинка была представлена на ежегодной выставке электроники CES
в Лас-Вегасе. Идея такого изобретения пришла к создателю после того, как ему
захотелось узнавать о чувствах своей собаки в тот или иной момент. Так, одежда
с помощью специальных датчиков анализирует частоту сердечных сокращений и
показывает, в каких чувствах пребывает сейчас ваш любимец. Материалы наряда
достаточно чувствительны, чтобы измерять сердечный ритм сквозь густой мех. Светодиодный
дисплей отражает разные эмоциональные состояния животного. Синий цвет означает расслабленность,
красный – обеспокоенность, белый – удовольствие, а радужный фон – состояние
счастья. При этом, устройство можно синхронизировать со смартфоном хозяина.
Когда и за сколько можно будет купить такую "умную" одежду
для собак еще неизвестно, но производитель анонсировал старт продаж в нынешнем
году.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Нефедов рассказал о
самых крупных преступлениях на таможне, которые помогли выявить служебные
собаки.
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