Установлен рекорд: самолет «пулей» домчал из Нью-Йорка в Лондон из-за шторма

Разбушевавшийся в Европе шторм Ciara помог самолету компании British Airways совершить самый быстрый полет из Нью-Йорка в Лондон, побивший предыдущий рекорд. Об этом информирует ВВС.

Так, воздушное судно достигло цели всего за 4 часа и 56 минут, хотя обычно преодоление данного расстояния занимает более 6 часов. Предыдущий рекорд трансатлантического полета равнялся 5,13 часам. Сообщается, что Boeing 747 развил скорость до 1327 км в час, попав "в струю" ветра. В итоге, самолет прибыл в аэропорт "Хитроу" на 80 минут раньше графика. По данным экспертов, пилот усадил свой самолет в центр реактивного потока. И хотя турбулентность в этих струйных потоках может быть довольно сильной, путешествие также может быть и плавным.

Ранее "Комментарии" писали, что в Великобритании были отменены многие рейсы из-за штормовых предупреждений. Так, сегодня в стране идут сильные дожди, а ветер достигает около 145 км в час. Шторм Ciara спровоцировал боле 200 предупреждений о наводнении, повлек сбои в сфере транспорта, закрытие королевских парков Лондона, а еще помешал провести смену караула в Букингемском дворце и спортматчи.

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