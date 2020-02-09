Установлен рекорд: самолет «пулей» домчал из Нью-Йорка в Лондон из-за шторма

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Разбушевавшийся
в Европе шторм Ciara помог самолету компании British Airways совершить самый
быстрый полет из Нью-Йорка в Лондон, побивший предыдущий рекорд. Об этом
информирует ВВС.
Так, воздушное
судно достигло цели всего за 4 часа и 56 минут, хотя обычно преодоление данного
расстояния занимает более 6 часов. Предыдущий рекорд трансатлантического полета равнялся 5,13 часам. Сообщается, что Boeing 747 развил скорость до 1327 км в час, попав "в
струю" ветра. В итоге, самолет прибыл в аэропорт "Хитроу" на 80 минут раньше
графика. По данным экспертов, пилот усадил свой самолет в центр реактивного
потока. И хотя турбулентность в этих струйных потоках может быть довольно сильной, путешествие также может быть и плавным.
Ранее "Комментарии"
писали, что в Великобритании были отменены многие рейсы из-за штормовых предупреждений. Так, сегодня в стране идут сильные
дожди, а ветер достигает около 145 км в час. Шторм Ciara спровоцировал боле 200 предупреждений о наводнении, повлек
сбои в сфере транспорта, закрытие королевских парков Лондона, а еще помешал
провести смену караула в Букингемском дворце и спортматчи.
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