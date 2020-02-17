В Мексике обнаружили неизвестное существо с острыми зубами и без глаз

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В Мексике обнаружили странное существо, подобное которому ранее не встречали. Как сообщает Mirror, у млекопитающего острые зубы, нет глаз, а нос похож на дельфиний.
Как известно, животное нашли местные жители возле мексиканского города Пуэрто-Вальярта. Сперва им показалось, что это дельфин, однако вскоре они заметили узкое длинное тело и острые зубы. Местные рыболовы, тем временем, предполагают, что загадочное животное обитало в океанической впадине, пока по каким-то причинам его не выбросило на берег. Что это за существо, предстоит установить ученым.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Таиланде на свет появился щенок-циклоп с одним глазом и большими губами. Владельцы животного назвали его Кевин, в честь героя мультика "Миньоны". Пока неизвестно, видит ли щенок своим единственным глазом, так как собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось.
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