Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно В Таиланде родилась собака-циклоп
НОВОСТИ Все новости

В Таиланде родилась собака-циклоп

В Таиланде родился щенок у которого по середине головы всего лишь один глаз

сегодня, 10:51
Автор:

• Наталья Шевченко

В Таиланде родилась собака-циклоп

В Таиланде на свет появился щенок-циклоп с одним глазом посередине головы и большими губами, пишет The Mirror.

Владельцы животного назвали его Кевин, в честь героя мультика "Миньоны". Пока неизвестно, видит ли щенок своим единственным глазом, так как собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось.

picture

Ветеринары отметили, что щенок полностью здоров. Хозяева животного решили оставить его себе поскольку верят: такая странная внешность питомца принесет их семье удачу.


В то же время, односельчане супругов на всякий случай пишут дату рождения необычного щенка при заполнении лотерейных билетов.

Как сообщало издание "Комментарии", щенка необычной расцветки родила собака в семье из Кантона, штат Северная Каролина, США.  Шана Стэйми и ее семья знали, что у их белой немецкой овчарки Цыган скоро появятся щенки. Женщина рассказала, что все шло, как ожидалось, пока не появился четвертый щенок. Он был светло-зеленым, с очень резвым характером. Со временем пес пожелтел, но этого его расцветка не стала обычнее.

Напомним, что в аэропорту Финляндии позаботились о четвероногих друзьях человека и создали для них специальное "тихое место". В туалетах для собак разместили искусственные газоны и пеньки.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/puppy-hailed-real-life-cyclops-21426813
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...