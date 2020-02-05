В Таиланде родилась собака-циклоп

В Таиланде на свет появился щенок-циклоп с одним глазом посередине головы и большими губами, пишет The Mirror.

Владельцы животного назвали его Кевин, в честь героя мультика "Миньоны". Пока неизвестно, видит ли щенок своим единственным глазом, так как собакам нужно около двух месяцев, чтобы зрение полностью развилось.





Ветеринары отметили, что щенок полностью здоров. Хозяева животного решили оставить его себе поскольку верят: такая странная внешность питомца принесет их семье удачу.





В то же время, односельчане супругов на всякий случай пишут дату рождения необычного щенка при заполнении лотерейных билетов.

Как сообщало издание "Комментарии", щенка необычной расцветки родила собака в семье из Кантона, штат Северная Каролина, США. Шана Стэйми и ее семья знали, что у их белой немецкой овчарки Цыган скоро появятся щенки. Женщина рассказала, что все шло, как ожидалось, пока не появился четвертый щенок. Он был светло-зеленым, с очень резвым характером. Со временем пес пожелтел, но этого его расцветка не стала обычнее.

Напомним, что в аэропорту Финляндии позаботились о четвероногих друзьях человека и создали для них специальное "тихое место". В туалетах для собак разместили искусственные газоны и пеньки.





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