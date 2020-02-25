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Фотофакт: в Италии придумали новый способ защититься от коронавируса

Пользователи соцсетей назвали итальянскую "маску" символом параноидального настроения насчет коронавируса

сегодня, 12:10 600
Автор:

• Елена Волкова

Фотофакт: в Италии придумали новый способ защититься от коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Италии многих охватила паника. И несмотря на то, что в Риме ни одного подтвержденного случая инфицирования этим вирусом нет, в Сети появилось забавное фото местной жительницы. Вместо того, чтобы обезопасить себя с помощью маски, пожилая женщина надела на голову пакет для поездки в общественном транспорте. Курьезное фото опубликовал на своей странице в “Фейсбук” Пеппе дель Оссо.

Итальянец с юмором написал, что этот новый метод защиты от коронавируса одержал победу над всеми, которые он видел. Интересно, что фотографию уже окрестили в Сети символом параноидального настроения насчет коронавируса. А репост на свою страницу сделали более 42 тысяч человек.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии наблюдают вспышку коронавирусной инфекции: уже известно о 152 зараженных и трех смертельных случаях. Сообщается, что все школы в Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Пьемонте и Эмилии-Романье закрыты. Также на карантин ушли детские сады и университеты. Кроме того, закрылись музеи и галереи. Так, не работает знаменитый театр "Ла Скала" в Милане.



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Источник: https://www.facebook.com/dellosso.giuseppe/posts/10221789089420503
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